Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'dan yıllar sonra aynı poz! Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında?
Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, yıllar sonra verdiği pozla güzelliğini konuşturdu. Yeşilçam filmleri denince akla gelen ilk isimlerden olan Gülşen Bubikoğlu, yaşına rağmen adeta yıllara meydan okuyor. İşte, "Karantina günlerinde saçlarım uzadı. Şaka şaka, değişiklik olsun dedim. Anladım ki uzun saça tahammülüm kalmamış. Hele bu sıcak havalarda'' notu ile yeni paylaşımda bulunan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
"Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada paylaşım yaptı ve gündeme bomba gibi düştü. Uzun bir süredir kameralardan uzak hayat süren usta oyuncu, güzelliğiyle genç kızlara meydan okumaya devam ediyor. Yıllar önce kırmızı bir gülle poz veren Bubikoğlu, yıllar sonra aynı şekilde fotoğraf çekildi.