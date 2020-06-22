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Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'dan yıllar sonra aynı poz! Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında?

Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, yıllar sonra verdiği pozla güzelliğini konuşturdu. Yeşilçam filmleri denince akla gelen ilk isimlerden olan Gülşen Bubikoğlu, yaşına rağmen adeta yıllara meydan okuyor. İşte, "Karantina günlerinde saçlarım uzadı. Şaka şaka, değişiklik olsun dedim. Anladım ki uzun saça tahammülüm kalmamış. Hele bu sıcak havalarda'' notu ile yeni paylaşımda bulunan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

22.06.2020 16:15 - Son Güncelleme: 22.06.2020 16:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





