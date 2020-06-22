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Ebru Şancı'dan olay yaratacak sözler! "Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler..."

Manken Ebru Şancı 2014'te aşk yaşamaya başladığı Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te evlenmişti. Magazin gündeminde yer alan Ebru Şancı - Alpaslan Öztürk çifti üçüncü çocuklarını bekliyor. 2016'da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getiren ve mankenliğe veda eden eden 7 aylık hamile Ebru Şancı,"Karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" dedi. Ebru Şancı'nın bu sözlerine, hamileyken karnı açık fotoğraf paylaşan ünlü annelerin vereceği tepki merak konusu oldu.

22.06.2020 14:33 - Son Güncelleme: 22.06.2020 14:41
Ebru Şancı'dan olay yaratacak sözler! Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler...

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da evlenen Ebru Şancı, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. 2016'da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getiren ve mankenliğe veda eden eden Şancı, katıldığı '2. Sayfa' programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Ebru Şancı'dan olay yaratacak sözler! Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler...

"ŞIK VE HOŞ BULMUYORUM"

7 aylık hamile olan Şancı, "Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle." dedi.

Ebru Şancı'dan olay yaratacak sözler! Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler...

"NORMAL DOĞUM FANTAZİYE KAÇAR"

Oğlu Kürşat'a hamile kaldığında 70 kilo olduğunu söyleyen Ebru Şancı "Sadece 10 kilo aldım. Boyum da 1.80 olduğu için göstermiyorum. Doğum sezaryenle olacak. Normal doğum fantaziye kaçar. Oğlu olacağı için Alpaslan'ın topukları, sevinçten kalçasına vuruyor." diye konuştu.

Ebru Şancı'dan olay yaratacak sözler! Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler...

KARNI AÇIK POZ VERENLERİ KIZDIRACAK

Öte yandan Ebru Şancı, bu açıklaması ile birçok hemcinsini karşısına almış oldu. Öyle ki Kasım 2019'da anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini martta doğuran Bergüzar Korel hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti.

Ebru Şancı'dan olay yaratacak sözler! Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler...

Oğlu Marsel'e kavuşacağı anı iple çeken oyuncu Cansu Tosun da geçtiğimiz hafta karnı açık poz vererek, doğumunun yaklaştığını duyurmuştu.

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