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Ebru Şancı'dan olay yaratacak sözler! "Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler..."

Manken Ebru Şancı 2014'te aşk yaşamaya başladığı Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te evlenmişti. Magazin gündeminde yer alan Ebru Şancı - Alpaslan Öztürk çifti üçüncü çocuklarını bekliyor. 2016'da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getiren ve mankenliğe veda eden eden 7 aylık hamile Ebru Şancı,"Karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" dedi. Ebru Şancı'nın bu sözlerine, hamileyken karnı açık fotoğraf paylaşan ünlü annelerin vereceği tepki merak konusu oldu.

22.06.2020 14:33 - Son Güncelleme: 22.06.2020 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





