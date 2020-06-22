Ebru Şancı'dan olay yaratacak sözler! "Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler..."
Manken Ebru Şancı 2014'te aşk yaşamaya başladığı Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te evlenmişti. Magazin gündeminde yer alan Ebru Şancı - Alpaslan Öztürk çifti üçüncü çocuklarını bekliyor. 2016'da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getiren ve mankenliğe veda eden eden 7 aylık hamile Ebru Şancı,"Karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" dedi. Ebru Şancı'nın bu sözlerine, hamileyken karnı açık fotoğraf paylaşan ünlü annelerin vereceği tepki merak konusu oldu.
"NORMAL DOĞUM FANTAZİYE KAÇAR"
Oğlu Kürşat'a hamile kaldığında 70 kilo olduğunu söyleyen Ebru Şancı "Sadece 10 kilo aldım. Boyum da 1.80 olduğu için göstermiyorum. Doğum sezaryenle olacak. Normal doğum fantaziye kaçar. Oğlu olacağı için Alpaslan'ın topukları, sevinçten kalçasına vuruyor." diye konuştu.
KARNI AÇIK POZ VERENLERİ KIZDIRACAK
Öte yandan Ebru Şancı, bu açıklaması ile birçok hemcinsini karşısına almış oldu. Öyle ki Kasım 2019'da anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini martta doğuran Bergüzar Korel hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti.