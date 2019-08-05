Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in oğlu Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı çıktı

Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı. "Öte yandan Bahar Erdeniz ve Engin Verel, gazetelere "Vur Engin Vur!" başlığıyla da konu oldu. O dönem de Engin Verel karısına laf atan iki kişiyi tek başına dövdü.