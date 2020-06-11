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Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları

Demet Özdemir bikini sezonunu açtı. Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Demet Özdemir, bikinili fotoğrafları ile dikkat çekti. Can Yaman ile yeniden görüşmeye başladığı iddia edilen Demet Özdemir'in yanında yakın arkadaşı Rutkay Öziş ve Saadet Özsırkıntı bulunuyor.Yaz sezonunu açan bir başka ünlü isim ise Nilperi Şahinkaya... Kerem Bürsin'in yakın arkadaşı Nilperi Şahinkaya havuz başından, Demet Özdemir ise tekneden paylaştı. Ünlü isimler her yıl olduğu gibi bu yıl da favori bölgeleri mesken tuttu... İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları...

11.06.2020 11:47 - Son Güncelleme: 11.06.2020 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





