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Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları

Demet Özdemir bikini sezonunu açtı. Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Demet Özdemir, bikinili fotoğrafları ile dikkat çekti. Can Yaman ile yeniden görüşmeye başladığı iddia edilen Demet Özdemir'in yanında yakın arkadaşı Rutkay Öziş ve Saadet Özsırkıntı bulunuyor.Yaz sezonunu açan bir başka ünlü isim ise Nilperi Şahinkaya... Kerem Bürsin'in yakın arkadaşı Nilperi Şahinkaya havuz başından, Demet Özdemir ise tekneden paylaştı. Ünlü isimler her yıl olduğu gibi bu yıl da favori bölgeleri mesken tuttu... İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları...

11.06.2020 11:47 - Son Güncelleme: 11.06.2020 12:10
Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları

Demet Özdemir bikini sezonunu açtı. Son dönemin en popüler isimlerinden Demet Özdemir, tatile bir çıktı pir çıktı! Yakın dostlarıyla önceki gün soluğu Ege'de alan 28 yaşındaki oyuncu, önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla 725 bini aşkın beğeni aldı.

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Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları

Özdemir, Covid-19 nedeniyle de tatil tercihini birçok ünlü isim gibi tekneden yana kullandı. İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları...

Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları

PINAR ALTUĞ

Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları

SEDEF AVCI

Ailesiyle birlikte Cunda'ya giden Sedef Avcı fotoğrafını "Yazlıkçılık zımpara gerektirir" notu ile paylaştı.

Demet Özdemir bikini sezonunu açtı! İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları

HİLAL ALTINBİLEK

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