Yeşilçam klasiği Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın kim! Erkek sanıyorduk kız çıktı! Meğer o ünlü oyuncunun...

Hala büyük bir heyecanla izlenen yapımda filmdeki Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bırakan oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı.