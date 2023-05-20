Yeşilçam klasiği Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın kim! Erkek sanıyorduk kız çıktı! Meğer o ünlü oyuncunun...
Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam'ın efsane yapımları arasına adını yazdırdı ve 'Sevgi emektir' sloganıyla da hafızalara kazındı. Asya ve İlyas'ın aşkını konu alan filmdeki Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bırakan oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Asya'nın küçük oğlu Samet'i canlandıran ve Dudaktan Kalbe, Kara Para Aşk, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol alan o kadın oyuncu kimmiş...
20.05.2023 06:13 - Son Güncelleme: 20.05.2023 06:13
Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine kadar birçok detayıyla adından söz ettiren film, Yeşilçam'ın klasikleri arasında da yerini aldı.