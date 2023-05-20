Derin yırtmacı her şey gözler önüne serdi! Galler Prensesi Kate Middleton’ın son görüntüsünü dünya konuşuyor! Meghan Markle’dan sonra...

NASIL BU KADAR ZAYIF KALIYOR?

Çocukluk yıllarından bu yana bir spor tutkunu olan, egzersiz programını aksatmayan Kate, ilk bebeği George'u dünyaya getirdikten sonra sadece bir ay içinde hemen eski formuna kavuşmasıyla çok konuşulmuştu. Gençlik yıllarında, özellikle de William ile tanıştığı sırada daha kilolu olan Middleton'ın nasıl olup da böyle hemen incecik olduğu hatta karın kaslarının bile dümdüz olduğu merak edilmişti.