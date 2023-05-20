Derin yırtmacı her şey gözler önüne serdi! Galler Prensesi Kate Middleton'ın son görüntüsünü dünya konuşuyor! Meghan Markle'dan sonra...
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin büyük gelini Kate Middleton, geleceğin kraliçe adayı. Eltisi Meghan Markle ile olan çekişmeleri günlerce yazılıp çizildi sonrasında Meghan Markle ve Prens Harry ünvanlarından feragat edince monarşide güçlü bir pozisyonda. Hal böyle olunca da gözler onun üzerinde. Londra'da ortaokul öğrencileriyle buluşan Middleton giydiği yeşil elbisesiyle bir kez daha çok konuşuldu. Bakın neden.
20.05.2023 06:49 - Son Güncelleme: 20.05.2023 06:50
Galler Prensesi Kate Middleton'ın çok uzun bir aradan sonra yırtmaçlı bir elbise tercih etmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Prens William ile evliliğinden üç çocuk annesi olan 41 yaşındaki Kate Middleton, dün de Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası kapsamında Londra'da ortaokul öğrencileriyle buluştu.
NASIL BU KADAR ZAYIF KALIYOR?
Çocukluk yıllarından bu yana bir spor tutkunu olan, egzersiz programını aksatmayan Kate, ilk bebeği George'u dünyaya getirdikten sonra sadece bir ay içinde hemen eski formuna kavuşmasıyla çok konuşulmuştu. Gençlik yıllarında, özellikle de William ile tanıştığı sırada daha kilolu olan Middleton'ın nasıl olup da böyle hemen incecik olduğu hatta karın kaslarının bile dümdüz olduğu merak edilmişti.