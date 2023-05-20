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Haberler Magazin Kardeşlerim’in Süsen ve Ömer’i o gerçekle herkesi şoke etti! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert...

Kardeşlerim’in Süsen ve Ömer’i o gerçekle herkesi şoke etti! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Süsen ve Ömer karakterlerini canlandıran Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak, başarılı performanslarının yanı sıra aralarındaki uyumla da sık sık adından söz ettirdi. Dizide Süsen'in başına gelen talihsiz kazanın ardından sosyal medyaya damga vuran Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert'in hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizinin genç çifti hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert'in arasındaki yaş farkını duyunca şoke oldu. Özellikle Lizge Cömert için "Göründüğü gibi değilmiş", "Yok artık" yorumları yapıldı. Bakın Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert kaç yaşındaymış...

takvim.com.tr
20.05.2023 01:45 - Son Güncelleme: 20.05.2023 01:45
Kardeşlerim’in Süsen ve Ömer’i o gerçekle herkesi şoke etti! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert...

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim'de Süsen ve Ömer karakterlerini canlandıran Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak, başarılı performanslarının yanı sıra aralarındaki uyumla da sık sık adından söz ettirdi.

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Kardeşlerim’in Süsen ve Ömer’i o gerçekle herkesi şoke etti! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert...

Dizide Süsen'in başına gelen talihsiz kazanın ardından sosyal medyaya damga vuran Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert'in hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kardeşlerim’in Süsen ve Ömer’i o gerçekle herkesi şoke etti! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert...

Dizinin genç çifti hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert'in arasındaki yaş farkını duyunca şoke oldu.

Kardeşlerim’in Süsen ve Ömer’i o gerçekle herkesi şoke etti! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert...

Özellikle Lizge Cömert için "Göründüğü gibi değilmiş", "Yok artık" yorumları yapıldı.

Kardeşlerim’in Süsen ve Ömer’i o gerçekle herkesi şoke etti! “Göründüğü gibi değilmiş” Meğer Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert...

İşte Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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