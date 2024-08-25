Çağla Şıkel yine eski eşi Emre Altuğ'un konserinde! Çiftin çocukları Kuzey ve Uzay böyle eğlendi

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, boşandıktan sonra da çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor! Bu kez Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un konserine katılarak yine dikkatleri üzerine çekti. Çiftin oğulları Kuzey ve Uzay, babalarının sahnedeki performansıyla coşarken, anneleri Çağla Şıkel de o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o anlar...
Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un konserine katılarak yine dikkatleri üzerine çekti. Çiftin oğulları Kuzey ve Uzay, babalarının sahnedeki performansıyla coşarken, anneleri Çağla Şıkel de o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o anlar...
10 Ağustos 2008'de dünyaevine giren Çağla Şıkel ve Emre Altuğ 2015 yılında yollarını ayırma kararı aldı.
Ancak çift boşanmanın ardından bağlarını koparmadı ve çocukları için sık sık bir araya geldi.