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Haberler Magazin Yeşilçam güzeliydi o günlerden bugüne kaybı sıfır! 58'lik Aydan Şener'in minili bikinili pozlarına gençler bile cesaret edemiyor

Yeşilçam güzeliydi o günlerden bugüne kaybı sıfır! 58'lik Aydan Şener'in minili bikinili pozlarına gençler bile cesaret edemiyor

Takvimler 1981 yılını gösterirken Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı. Başına takılan taçla birlikte hayatı da değişti. Aradan uzun zaman geçti ama o hala yıllara meydan okumayı sürdürüyor. Son haliyle genç kızlara taş çıkartıyor' dedirten 58 yaşındaki Aydan Şener, Instagram pozlarıyla ortalığı sallamaya devam ediyor. Aydan Şener'in son paylaşımı adeta genç kızları kıskandırdı. İşte güzel oyuncu Aydan Şener'in yıllara meydan okuyan son paylaşımı &hellip;

16.08.2021 12:08 - Son Güncelleme: 16.08.2021 12:08
Yeşilçam güzeliydi o günlerden bugüne kaybı sıfır! 58’lik Aydan Şener’in minili bikinili pozlarına gençler bile cesaret edemiyor

Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damgasını vuran Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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Yeşilçam güzeliydi o günlerden bugüne kaybı sıfır! 58’lik Aydan Şener’in minili bikinili pozlarına gençler bile cesaret edemiyor

Aydan Şener, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Yeşilçam güzeliydi o günlerden bugüne kaybı sıfır! 58’lik Aydan Şener’in minili bikinili pozlarına gençler bile cesaret edemiyor

Instagram'ı aktif olarak kullanan 58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili paylaşımına bu kez minili paylaşımlarını ekleyince olanlar oldu.

Yeşilçam güzeliydi o günlerden bugüne kaybı sıfır! 58’lik Aydan Şener’in minili bikinili pozlarına gençler bile cesaret edemiyor

Gençliğini ve güzelliğini muhafaza eden Aydan Şener'in bu kareleri sosyal medyayı salladı.

Yeşilçam güzeliydi o günlerden bugüne kaybı sıfır! 58’lik Aydan Şener’in minili bikinili pozlarına gençler bile cesaret edemiyor

Aydan Şener'e 'Bitmeyen güzellik ve gençlik' gibi yorumlar yapıldı.

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