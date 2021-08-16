Pınar Aylin’in kızı kocaman oldu görenler kardeşi sandı sosyal medyayı salladı! İşte 90’ların unutulmaz ismi Pınar Aylin ve kızı Maya...

"ABLA KARDEŞ GİBİLER"

Diğer ünlü isimlerin çocuklarının aksine ekrandan uzak büyüyen Maya, sosyal medyayı ise aktif bir şekilde kullanıyor. Annesiyle de sıklıkla fotoğraf paylaşan Maya ve Pınar Aylin için, 'Abla kardeş gibiler' yorumları yapılıyor. İşte başta Pınar Aylin'in kızı Maya olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...