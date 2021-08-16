Pınar Aylin'in kızı kocaman oldu görenler kardeşi sandı sosyal medyayı salladı! İşte 90'ların unutulmaz ismi Pınar Aylin ve kızı Maya...
Pınar Aylin'in kızı kocaman oldu, anne-kızı görenler kardeşi sandı! 90'ların unutulmaz ismi Pınar Aylin, Instagram hesabından kızı Maya ile fotorğafını paylaştı. Birbirlerine benzerlikleri ile dikkat çeken ikili kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. 49 yaşındaki Pınar Aylin'in kızı Maya, güzelliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerken, ünlü sanatçı da genç görünümü ile adından söz ettirdi.
'KARDEŞ MİSİNİZ?'
Pınar Aylin'in kızı kocaman oldu görenler kardeşi sandı. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen anne-kızı görenler hayran kalıyor...
Deliler Gibi şarkısıyla şöhreti elde eden bir dönemin ünlü isimlerinden Pınar Aylin, uzun zaman sonra gündeme geldi. Evlendikten sonra mesliğine ara veren ünlü şarkıcı, 30 yaşında kızı Maya'yı kucağına almıştı. 49 yaşındaki Aylin, 19 yaşındaki kızı Maya ile Instagram hesabından fotoğraflarını paylaştı. Maya'nın, annesine olan benzerliği çok konuşuldu.
"ABLA KARDEŞ GİBİLER"
Diğer ünlü isimlerin çocuklarının aksine ekrandan uzak büyüyen Maya, sosyal medyayı ise aktif bir şekilde kullanıyor. Annesiyle de sıklıkla fotoğraf paylaşan Maya ve Pınar Aylin için, 'Abla kardeş gibiler' yorumları yapılıyor. İşte başta Pınar Aylin'in kızı Maya olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...