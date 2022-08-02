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Yeşilçam güzeli Müjde Ar'dan Demet Akalın'ın olay hareketine tepki: "Ben utandım resmen"

Yeşilçam güzeli Müjde Ar'dan Demet Akalın'ın olay hareketine tepki! Yine Demet Akalın yine olay hareket! O olayın üstüne yaptığı açıklama ile dikkat çekti ünlü şarkıcı... Son dönemde girdiği polemiklerle ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın sahnede yaptığı hareketle tepki çekti. Önce elindeki kadehi garsonun başından aşağı döken Akalın, daha sonra garsonu azarladı. Tavrı ile tepkilerin odağında yer alan şarkıcıdan açıklama gecikmedi. Açıklamanın üzerine tepkiler gelmeye devam ederken Müjde Ar da "İnsanlar ekmek parası için çalışıyorlar, rezil olmak için değil. Sonuçta sen de orada ekmek parası için varsın. Sana aynısı yapılsaydı ne olurdu? Bu yüzden videoyu paylaşmayacağım. İzlemez olaydım. Ben utandım resmen" dedi.

02.08.2022 16:19 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:23
Yeşilçam güzeli Müjde Ar’dan Demet Akalın’ın olay hareketine tepki: Ben utandım resmen

"BEN UTANDIM RESMEN"

Yeşilçam güzeli Müjde Ar'dan Demet Akalın'ın olay hareketine tepki!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam güzeli Müjde Ar’dan Demet Akalın’ın olay hareketine tepki: Ben utandım resmen

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyanın gündemine hızlı giriş yaptı. Son dönemde Survivor yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Akalın, sahne aldığı mekanda şoke eden bir harekete imza attı.

Yeşilçam güzeli Müjde Ar’dan Demet Akalın’ın olay hareketine tepki: Ben utandım resmen

Akalın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken kendisine alkol gönderildi. Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen alkolü içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

Yeşilçam güzeli Müjde Ar’dan Demet Akalın’ın olay hareketine tepki: Ben utandım resmen

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

Yeşilçam güzeli Müjde Ar’dan Demet Akalın’ın olay hareketine tepki: Ben utandım resmen

"SAYGISIZLIK" YORUMLARI YAĞDI

Demet Akalın'ın yaptığını görenler "Kendine yakışanı yapmış", "Saygısızlık", "Garsona böyle yapan evde bişey beğenmeyince yardımcılarına neler yapıyordur" diyerek tepki gösterdi.

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