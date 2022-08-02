Yeşilçam güzeli Müjde Ar'dan Demet Akalın'ın olay hareketine tepki: "Ben utandım resmen"
Yeşilçam güzeli Müjde Ar'dan Demet Akalın'ın olay hareketine tepki! Yine Demet Akalın yine olay hareket! O olayın üstüne yaptığı açıklama ile dikkat çekti ünlü şarkıcı... Son dönemde girdiği polemiklerle ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın sahnede yaptığı hareketle tepki çekti. Önce elindeki kadehi garsonun başından aşağı döken Akalın, daha sonra garsonu azarladı. Tavrı ile tepkilerin odağında yer alan şarkıcıdan açıklama gecikmedi. Açıklamanın üzerine tepkiler gelmeye devam ederken Müjde Ar da "İnsanlar ekmek parası için çalışıyorlar, rezil olmak için değil. Sonuçta sen de orada ekmek parası için varsın. Sana aynısı yapılsaydı ne olurdu? Bu yüzden videoyu paylaşmayacağım. İzlemez olaydım. Ben utandım resmen" dedi.
02.08.2022 16:19 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:23