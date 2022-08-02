Yıldız Tilbe'den 'eteğini çıkar' diye bağıran hayranına olay tepki! Her konserinde kıyafetlerinin azizliğine uğrayan Yıldız: "Seni alırım..."
Yıldız Tilbe'den 'eteğini çıkar' diye bağıran hayranına olay tepki! Neredeyse her konserinde kıyafetlerinin azizliğine uğruyor, iç çamaşırları görünüyor usta sanatçının... Önceki akşam İstanbul'da konser veren Yıldız Tilbe, "Eteğini çıkar" diye bağıran kadın hayranına tepki gösterdi. Şarkısına ara vererek hayranına yanıt veren Yıldız Tilbe, bakın ne dedi.
"SENİ ALIRIM..."
Yıldız Tilbe'den 'eteğini çıkar' diye bağıran hayranına olay tepki! Her konserinde kıyafetlerinin azizliğine uğrayan Yıldız, hayranına bakın ne dedi...
Duygu yüklü şarkıları ve renkli kişiliği ile verdiği konserleriyle sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz yıl Harbiye'de verdiği konser gündeme bomba gibi düşmüştü. Yine çılgınca dans ederken kıyafetinin azizliğine uğramış ve ve iç çamaşırı görünmüştü ünlü ismin. Dans ederken bir anda kıyafeti açılan Yıldız Tilbe, apar topar kendisini toplamaya çalışmış ve kıyafetinin kollarını çıkartarak bağlamıştı. Sonra da "Hayatım boyunca kıyafetlerimden hiç yüzüm gülmedi, bıktım artık" demişti.
''İNSANLAR, İNSANLARI RAHAT BIRAKMIYOR''
Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Tilbe, bir ara kadın hayranından gelen "Eteğini çıkar" sözüyle neye uğradığını şaşırdı. Sahneye yeşil ip detaylı bir elbiseyle çıkaran Tilbe, kendisine "Eteğini çıkar" diyen hayranına "Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım. Bana 'eteğini çıkar' diyor. Önce sen yap da göreyim, belki ben de yaparım. Herkes özgürdür hayatım. Allah herkesi özgür yaratmış ve dünyaya bırakmış. Ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor" şeklinde konuştu.
İstanbul'da bir mekanda konser veren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz aylarda tercih ettiği sahne kıyafeti de Gülşen mavi büstiyerli kostümüne benzetilmişti.