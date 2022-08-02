Şeyma Subaşı'nın peşinden koşmuştu... Hakan Sabancı o modelle Mikanos'ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı bu kez bakın kiminle...
Hakan Sabancı o modelle Mikanos'ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'nın peşinden koşmuştu 'Sabancı'ların en çapkını... Son olarak sarışın bir güzelle Allien isimli teknesinde görüntülenen Hakan, 3 yıldır yaz tatillerinde kullandığı teknenin batmasının ardından yeniden mavi yolculuğa açıldı. Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, İtalyan model Paula Henriquez ile Mikanos'ta kaçamak yapıyor.
02.08.2022 16:03 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:44
Şeyma Subaşı'nın peşinden koşmuştu... Hakan Sabancı o modelle Mikanos'ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı, çapkın Hakan bu kez bakın kiminle...
En son adı Şeyma Subaşı ile aşk dedikodularına karışan Hakan Sabancı, İtalyan model Paula Henriquez ve yakın dostlarıyla tekne tatiline devam ediyor.