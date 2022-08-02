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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın peşinden koşmuştu... Hakan Sabancı o modelle Mikanos'ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı bu kez bakın kiminle...

Şeyma Subaşı'nın peşinden koşmuştu... Hakan Sabancı o modelle Mikanos'ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı bu kez bakın kiminle...

Hakan Sabancı o modelle Mikanos'ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'nın peşinden koşmuştu 'Sabancı'ların en çapkını... Son olarak sarışın bir güzelle Allien isimli teknesinde görüntülenen Hakan, 3 yıldır yaz tatillerinde kullandığı teknenin batmasının ardından yeniden mavi yolculuğa açıldı. Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, İtalyan model Paula Henriquez ile Mikanos'ta kaçamak yapıyor.

02.08.2022 16:03 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:44
Şeyma Subaşı’nın peşinden koşmuştu... Hakan Sabancı o modelle Mikanos’ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı bu kez bakın kiminle...

Şeyma Subaşı'nın peşinden koşmuştu... Hakan Sabancı o modelle Mikanos'ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı, çapkın Hakan bu kez bakın kiminle...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’nın peşinden koşmuştu... Hakan Sabancı o modelle Mikanos’ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı bu kez bakın kiminle...

En son adı Şeyma Subaşı ile aşk dedikodularına karışan Hakan Sabancı, İtalyan model Paula Henriquez ve yakın dostlarıyla tekne tatiline devam ediyor.

Şeyma Subaşı’nın peşinden koşmuştu... Hakan Sabancı o modelle Mikanos’ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı bu kez bakın kiminle...

Hakan Sabancı'nın lüks teknesinde Sabancı'ya akrabası Kerem Kamışlı da eşlik ediyor.

Şeyma Subaşı’nın peşinden koşmuştu... Hakan Sabancı o modelle Mikanos’ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı bu kez bakın kiminle...

BJK bayraklı teknede ünlü modelin arkadaşlarının da olması dikkat çekiyor.

Şeyma Subaşı’nın peşinden koşmuştu... Hakan Sabancı o modelle Mikanos’ta! Bomba görüntüler ortaya çıktı bu kez bakın kiminle...

Ünlü model teknede ve eğlence anlarının her dakikasını sosyal medyada paylaşıyor.

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