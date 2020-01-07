Yeşilçam efsanesinin kızı... Şener Şen'in kızı Bengü Şen kimdir? Görenler şaşkına uğradı babasının kopyası!
Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız usta oyuncu Şener Şen'in bir kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. 1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen'in kızı Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Türk sinemasının unutulmaz efsane oyucusu Şener Şen iki kez evlendi. İlk evliliğinden bir kızı dünyaya geldi Daha önce kameralara yakalanmayan belkide ilk kez göreceğiniz Şener Şen'in kızı Bengü Şen şimdi 43 yaşındadır . Bengü Şen'i ilk kez göreceksiniz çünkü kendisi kamera karşısına geçmeyi hiç sevmiyor Haberin detayı için bizi takipte kalınız.. İşte Şener Şen'in kızı Bengü Şen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...
Süte Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Davaro ve nicesi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen'in oynadığı ve hala hafızalarda olan filmlerden bazıları. 77 yaşındaki oyuncu Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırsa da asıl mesleği öğretmenlik. Bu kadar göz önünde olmasına rağmen özel hayatını hep gözlerden uzak tuttu. Kendisi gibi oyuncu olan Sermin Hürmeriç ile 1989-1997 yılları arasında evli kalan Şener Şen'in Bengü Şen adında bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı Bengü Şen'i görenler şaşırıp kalıyor. Babasının aynısı... İşte başta Şener Şen olmak üzere ünlülerin çocukları.