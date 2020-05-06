RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Banker Bilo'nun Maho'su Şener Şen'in kızı kopyası gibi

Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız usta oyuncu Şener Şen'in bir kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. Züğürt Ağa, Eşkıya, Banker Bilo, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Davaro, Tosun Paşa ve Yeşilçam'a damgasını vuran nice filmde rol alan Şener Şen, özelini gizli tutanlardan... 1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen'in kızı Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Türk sinemasının unutulmaz efsane oyucusu Şener Şen iki kez evlendi. İlk evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. İşte başta Şener Şen'i kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

06.05.2020 17:01 - Son Güncelleme: 06.05.2020 17:01
Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Banker Bilo'nun Maho'su Şener Şen'in kızı kopyası gibi

Süte Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Davaro ve nicesi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen'in oynadığı ve hala hafızalarda olan filmlerden bazıları. 77 yaşındaki oyuncu Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırsa da asıl mesleği öğretmenlik. Bu kadar göz önünde olmasına rağmen özel hayatını hep gözlerden uzak tuttu. Kendisi gibi oyuncu olan Sermin Hürmeriç ile 1989-1997 yılları arasında evli kalan Şener Şen'in Bengü Şen adında bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı Bengü Şen'i görenler şaşırıp kalıyor. Babasının aynısı... İşte başta Şener Şen olmak üzere ünlülerin çocukları.

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Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Banker Bilo'nun Maho'su Şener Şen'in kızı kopyası gibi

ZAFER ERGİN VE KIZI

Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Banker Bilo'nun Maho'su Şener Şen'in kızı kopyası gibi
Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Banker Bilo'nun Maho'su Şener Şen'in kızı kopyası gibi
Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Banker Bilo'nun Maho'su Şener Şen'in kızı kopyası gibi

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