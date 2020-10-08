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Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o ünlü isim kimmiş

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen,7'den 70'e herkesin hayatına şüphesiz ki bir şekilde dokundu... Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal ile rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkardı. Şener Şen hakkında araştırma yapanlar Şener Şen'in kardeşinin Hercai oyuncusu olduğunu öğrenince şaşırdı. Peki Hercai'de rol alan Şener Şen'in kardeşi olan o isim kim?

08.10.2020 17:12 - Son Güncelleme: 08.10.2020 17:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





