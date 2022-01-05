Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in kameralardan uzak tuttuğu kızına bakın babasının birebir kopyası! 'Hık demiş burnundan düşmüş'
Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kameralardan uzak tuttuğu kızına bakın! Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Davaro, Şabanoğlu Şaban gibi filmlerde rol alan ve 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şener Şen, Süt Kardeşler'in televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda ile başrolü paylaştığı filmle bir kez daha izleyiciyle buluşan usta oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Şen hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun kızını görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. Baba-kızın benzerliği sosyal medyada çok konuşulurken 'Hık demiş burnundan düşmüş' yorumları yapıldı. İşte Şener Şen'in güzeller güzeli kızı...
05.01.2022 23:09
- Son Güncelleme: 05.01.2022 23:09
Yeşilçam filmlerinde unutulmaz karakterlere imza atan usta oyuncu Şener Şen, Süt Kardeşler'in televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu.