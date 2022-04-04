Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler’in düşman kardeşleri yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şoke etti

Neşeli Günler filminde Ahmet ve Mehmet kardeşleri canlandırmışlardı onlar. Ancak daha sonra filmlerde göremedik onları. İlk gösterim tarihi 1978 olan film üzerinden bu kadar zaman geçtiği düşünülürse Ahmet ve Mehmet kardeşler artık bambaşka insanlar oldular. İşte başta Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşleri olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar sonraki halleri.