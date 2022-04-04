Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler'in düşman kardeşleri yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şoke etti
Anneleri ve babaları yıllar önce ayrılan, 6 kardeş 3'er 3'er bölünen bir ailenin hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler'de, Ahmet ve Mehmet kardeşler birbirlerinden bihaber aynı kadına aşık olmuşlardı. Zaten bu sayede kardeş olduklarını öğrenmişlerdi. Neşeli Günler'in düşman kardeşleri Ahmet ve Mehmet'in yıllar sonraki hallerini görenler inanmıyor. İşte başta Ahmet ve Mehmet kardeşler olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin son halleri.
Neşeli Günler filminde Ahmet ve Mehmet kardeşleri canlandırmışlardı onlar. Ancak daha sonra filmlerde göremedik onları. İlk gösterim tarihi 1978 olan film üzerinden bu kadar zaman geçtiği düşünülürse Ahmet ve Mehmet kardeşler artık bambaşka insanlar oldular. İşte başta Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşleri olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar sonraki halleri.
YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ
Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.
Yeşilçam'ın en iyi aile filmlerinden biri olan "Aile Şerefi"nin oyuncuları, 44 yıl sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya geldi.
AVNİ YALÇIN
'Hababam Sınıfı'nda bıyıklı edebiyat öğretmeni 'Avni Hoca'yı canlandıran ismin şimdiki haliyle hemen hemen hepimiz tanıyoruz...
1947 İstanbul doğumlu olan sinema ve dizi oyuncusu Avni Yalçın, Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de "Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni" rolüyle geniş çevreler tarafından tanınmıştır.