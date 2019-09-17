Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı
Efsane Sahte Kabadayı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'a adeta damga vuran film her izleyişle insana başka bir keyif veriyor. Kahkaha dolu anlar yaşamak isteyenlerin sıkılmadan izleyeceği film 1976 yılında çekildi. Natuk Baytan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Suavi Sualp kaleme alıyor. Kemal Sunal'ın başrolü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Kazım Kartal, Mümtaz Ener, Hasan Ceylan, Suna Selen, Yavuz Selekman gibi isimler yer alıyor. Peki filmleri izlerken çekim hatalarını fark ettiniz mi? Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı filmdeki çekim hatasını görenler yok artık diyor. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...
Sahte Kabadayı filminin konusu şöyle; Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür.
SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal – Kemal
Kazım Kartal – Muhtar
Yavuz Selekman – Hamdi
Mümtaz Ener – Avukat
Hasan Ceylan – Dikiştutmaz Sabri
Ekrem Gökkaya – Kiralık katil
Hakkı Kıvanç – Hayri
İbrahim Kurt – Kulaksız İbo
Baki Tamer – Komiser Yılmaz
Yüksel Gözen –
Ata Saka –
Kenan Karagöz – Sadık
Ferhat Ünal –
Hasan Bayraktar –
Coşkun Göğen – Şişçi Coşkun
Celal Yonat –
Yusuf Sezer – Sadi
Yusuf Çağatay –
Muzaffer Civan –
Cevdet Balıkçı –
Erdoğan Seren – Muhtar'ın adamı
Yaşar Güçlü –
Niyazi Gökdere –
Yılmaz Kurt – Muhtar'ın adamı
Yadigar Ejder – Sabri'nin adamı
Abidin Görsev -Sabri'nin nasırını tedavi eden zühtü
Mustafa Yavuz – Arnavut
Osman Han – Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam
Cevdet Özalaş – Kiralık katil
Yusuf Çetin – Kiralık katil
Yaşar Şener – Bombacı
Suna Selen – Şarkıcı