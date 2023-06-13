Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın memleketini duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş! İyi, saf ve komik rollerin adamı meğer...
Salak Milyoner'de Saffet, Mavi Boncuk'ta Kaymakam Cafer, Hababam Sınıfı'nda İnek Şaban, Kibar Feyzo'da Feyzo, Atla Gel Şaban'da Niyazi, Gerzek Şaban'da Seyfi ve Osman... İyi, saf ve komik rollerin adamı, Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran oyuncu, bir filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek vefat eden sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Kemal Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın memleketi...
13.06.2023 22:10 - Son Güncelleme: 13.06.2023 22:35
Tiyatro ile sanat hayatına başlayan ve Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Kemal Sunal, bir filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.
İnternet kullanıcıları, efsane oyuncu hakkında en çok "Kemal Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.