15 günde 15 kilo veren Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi! İşte tek formülle yağlarınızdan haftalar içinde kurtulmanın yolu...
Gupse Özay, oynadığı rollerdeki kilo değişimleriyle gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Takipçileri, hızla kilo alıp vermesi konusunda sürekli olarak nasıl başarabildiği hakkında sorular yöneltiyor. Gupse bu sorulara ilişkin zayıflama sırrını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda 15 günde 15 kilo birden vermeyi başaran Özay, "Detoksla kilo verdim" açıklamasında bulundu. İşte merak edilen o yöntem haberimizde...
13.06.2023 22:48 - Son Güncelleme: 13.06.2023 23:04
Gupse Özay vermiş olduğu kilolarla gündeme geldi! 15 günde 15 kilo veren Gupse Özay'ın sırrını duyunca şoke olacaksınız... İşte tek formülle yağlarınızdan kurtulmanın yolu...
2 Günlük Sıvı Diyeti Listesi
Sabah uyandığınızda: Bir bardak dolusu limonlu su
Kahvaltıda: Portakal, nar ve kavun çekirdekleriyle hazırlanmış naneli smoothie
Ara öğünde: Bir bardak dolusu elma suyu
Öğle öğününde: Salatalıkla yapılmış cacık ve bir bardak tavuk suyu
Ara öğünde: Bir bardak ayran veya bir fincan çay
Akşam yemeğinde: Blenderden geçirilmiş mantar çorbası veya kabak çorbası