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Haberler Magazin 15 günde 15 kilo veren Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi! İşte tek formülle yağlarınızdan haftalar içinde kurtulmanın yolu...

15 günde 15 kilo veren Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi! İşte tek formülle yağlarınızdan haftalar içinde kurtulmanın yolu...

Gupse Özay, oynadığı rollerdeki kilo değişimleriyle gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Takipçileri, hızla kilo alıp vermesi konusunda sürekli olarak nasıl başarabildiği hakkında sorular yöneltiyor. Gupse bu sorulara ilişkin zayıflama sırrını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda 15 günde 15 kilo birden vermeyi başaran Özay, "Detoksla kilo verdim" açıklamasında bulundu. İşte merak edilen o yöntem haberimizde...

takvim.com.tr
13.06.2023 22:48 - Son Güncelleme: 13.06.2023 23:04
15 günde 15 kilo veren Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi! İşte tek formülle yağlarınızdan haftalar içinde kurtulmanın yolu...

Gupse Özay vermiş olduğu kilolarla gündeme geldi! 15 günde 15 kilo veren Gupse Özay'ın sırrını duyunca şoke olacaksınız... İşte tek formülle yağlarınızdan kurtulmanın yolu...

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15 günde 15 kilo veren Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi! İşte tek formülle yağlarınızdan haftalar içinde kurtulmanın yolu...

Hızlı şekilde kilo alıp veren Gupse Özay dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

15 günde 15 kilo veren Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi! İşte tek formülle yağlarınızdan haftalar içinde kurtulmanın yolu...

3 yıl içindeki ani kilo alıp vermesinin sırrı oldukça merak edilirken, Gupse herkesin beklediği sorunun cevabını açıkladı.

15 günde 15 kilo veren Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi! İşte tek formülle yağlarınızdan haftalar içinde kurtulmanın yolu...

15 günde 15 kilo veren Gupse, "Detoksla kilo verdim. Sadece sıvı rejimi yaptım. 12 günde 8 kilo vermiştim zaten. Sonrasında 15 kilo vermiş oldum" dedi.

15 günde 15 kilo veren Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi! İşte tek formülle yağlarınızdan haftalar içinde kurtulmanın yolu...

2 Günlük Sıvı Diyeti Listesi

Sabah uyandığınızda: Bir bardak dolusu limonlu su
Kahvaltıda: Portakal, nar ve kavun çekirdekleriyle hazırlanmış naneli smoothie
Ara öğünde: Bir bardak dolusu elma suyu
Öğle öğününde: Salatalıkla yapılmış cacık ve bir bardak tavuk suyu
Ara öğünde: Bir bardak ayran veya bir fincan çay
Akşam yemeğinde: Blenderden geçirilmiş mantar çorbası veya kabak çorbası

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