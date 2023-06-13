15 günde 15 kilo veren Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi! İşte tek formülle yağlarınızdan haftalar içinde kurtulmanın yolu...

2 Günlük Sıvı Diyeti Listesi

Sabah uyandığınızda: Bir bardak dolusu limonlu su

Kahvaltıda: Portakal, nar ve kavun çekirdekleriyle hazırlanmış naneli smoothie

Ara öğünde: Bir bardak dolusu elma suyu

Öğle öğününde: Salatalıkla yapılmış cacık ve bir bardak tavuk suyu

Ara öğünde: Bir bardak ayran veya bir fincan çay

Akşam yemeğinde: Blenderden geçirilmiş mantar çorbası veya kabak çorbası