27 yıllık evliliği biten Arzum Onan takvim.com.tr objektiflerinde! Suskunluğunu bozdu! Mehmet Aslantuğ'un adı aşk dedikodularına karışınca...
Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 29 Mayıs'ta 27 yıllık evliliğini sonlandırdı. Adliyeye el ele gelen çift, hem boşanma sürecinde hem de sonrasında ortaya atılan iddialarla sık sık gündem oldu. Son olarak Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ikiliden Arzum Onan, katıldığı bir davette takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın objektifine yansıdı. Soruları yanıtlayan ünlü isim, eski eşi hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu. İşte Arzum Onan'ın o açıklaması...
13.06.2023 21:28 - Son Güncelleme: 13.06.2023 21:28
BOŞANMA SONRASI AŞK İDDİASI!
Boşanma haberleriyle uzun süre gündem olan ikiliden Mehmet Aslantuğ, daha sonra aşk haberleriyle adından söz ettirdi.
ARZUM ONAN İLK KEZ KONUŞTU!
Tüm bunların ardından Arzum Onan, katıldığı bir davette takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın objektifine yansıdı. Ödül almaya gelen Onan'a eski eşiyle adliyeye el ele gelmesi hatırlatıldı.