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Haberler Magazin 27 yıllık evliliği biten Arzum Onan takvim.com.tr objektiflerinde! Suskunluğunu bozdu! Mehmet Aslantuğ'un adı aşk dedikodularına karışınca...

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan takvim.com.tr objektiflerinde! Suskunluğunu bozdu! Mehmet Aslantuğ'un adı aşk dedikodularına karışınca...

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 29 Mayıs'ta 27 yıllık evliliğini sonlandırdı. Adliyeye el ele gelen çift, hem boşanma sürecinde hem de sonrasında ortaya atılan iddialarla sık sık gündem oldu. Son olarak Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ikiliden Arzum Onan, katıldığı bir davette takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın objektifine yansıdı. Soruları yanıtlayan ünlü isim, eski eşi hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu. İşte Arzum Onan'ın o açıklaması...

takvim.com.tr
Doğan Savaş
13.06.2023 21:28 - Son Güncelleme: 13.06.2023 21:28
27 yıllık evliliği biten Arzum Onan takvim.com.tr objektiflerinde! Suskunluğunu bozdu! Mehmet Aslantuğ’un adı aşk dedikodularına karışınca...

1996 yılında dünyaevine giren ve Can Aslantuğ adında bir oğulları olan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 29 Masyıs'ta evliliklerini sonlandırdı.

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27 yıllık evliliği biten Arzum Onan takvim.com.tr objektiflerinde! Suskunluğunu bozdu! Mehmet Aslantuğ’un adı aşk dedikodularına karışınca...

EL ELE BOŞANDILAR!
10 dakika süren duruşmayla evliliklerini sonlandıran Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, adliyeye el ele geldi.

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan takvim.com.tr objektiflerinde! Suskunluğunu bozdu! Mehmet Aslantuğ’un adı aşk dedikodularına karışınca...

BOŞANMA SONRASI AŞK İDDİASI!
Boşanma haberleriyle uzun süre gündem olan ikiliden Mehmet Aslantuğ, daha sonra aşk haberleriyle adından söz ettirdi.

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan takvim.com.tr objektiflerinde! Suskunluğunu bozdu! Mehmet Aslantuğ’un adı aşk dedikodularına karışınca...

Adı Gözde Akpınar ile aşk dedikodularına karışan Aslantuğ, iddiaları net bir dille yalanladı. Gözde Akpınar'ın da Aslantuğ'la tanışmadığı, avukatıyla tekzip yayınlatmak için harekete geçtiği belirtildi.

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan takvim.com.tr objektiflerinde! Suskunluğunu bozdu! Mehmet Aslantuğ’un adı aşk dedikodularına karışınca...

ARZUM ONAN İLK KEZ KONUŞTU!
Tüm bunların ardından Arzum Onan, katıldığı bir davette takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın objektifine yansıdı. Ödül almaya gelen Onan'a eski eşiyle adliyeye el ele gelmesi hatırlatıldı.

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