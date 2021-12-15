Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı işte Kemal Sunal’ın memleketi…
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Hababam Sınıfı'nın İnek Şaban'ı, Atla Gel Şaban'ın Niyazi'si, Şaşkın Damat'ın Abdi'si, Kapıcılar Kralı'nın Seyit'i... Rol aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yeşilçam'ın efsane ismi, merhum sanatçı Kemal Sunal, başrollerinde yer aldığı Çöpçüler Kralı ve Atla Gel Şaban'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Başarılı oyunculuk performansı ve gülen yüzüyle gönüllere taht kuran oyuncunun, özel hayatı da merak konusu oldu. 3 Temmuz 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Sunal'ın özellikle doğup büyüdüğü yer merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Kemal Sunal nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Kemal Sunal'ın memleketi...
15.12.2021 23:54
- Son Güncelleme: 15.12.2021 23:54
Oynadığı filmlerle hala sevilerek izlenen merhum sanatçı Kemal Sunal, başrollerinde yer aldığı Çöpçüler Kralı ve Atla Gel Şaban'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.
Birçok Sunal hayranı ise Yeşilçam oyuncusunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat eden oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.