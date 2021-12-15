Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı işte Kemal Sunal’ın memleketi…

Birçok Sunal hayranı ise Yeşilçam oyuncusunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat eden oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.