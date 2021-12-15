Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Ayşe Hatun'u Açelya Özcan hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Emre Basalak ile...
Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan hakkında şaşırtan gerçek! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Ayşe Hatun karakterini canlandıran Açelya Özcan, sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Özcan'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları, Açelya Özcan'ın yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özcan'ın dizide Gündüz Bey karakteriyle eşini canlandıran Emre Basalak ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Bakın Açelya Özcan kaç yaşındaymış...
15.12.2021 22:27
- Son Güncelleme: 15.12.2021 22:27
Açelya Özcan, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'da canlandırdığı Ayşe Hatun ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları, Açelya Özcan'ın yaşını duyunca 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu.
Özcan'ın dizide Gündüz Bey karakteriyle eşini canlandıran Emre Basalak ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.