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Pınar Altuğ’un spor paylaşımını gören dönüp bir daha bakıyor! Yaş almayan Pınar’a övgü yağdı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ'un spor paylaşımını gören dönüp bir daha bakıyor! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, son olarak spor paylaşımıyla gündeme geldi. Spor yaptığı anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaşan Altuğ, fit haliyle adeta sosyal medyayı salladı. Spor taytıyla objektif karşısına geçen oyuncu için "Kim der bir çocuk annesi", "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan o paylaşımı...

16.12.2021 01:01 - Son Güncelleme: 16.12.2021 01:01
Pınar Altuğ’un spor paylaşımını gören dönüp bir daha bakıyor! Yaş almayan Pınar’a övgü yağdı fit haliyle sosyal medyayı salladı

2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2009'da ise kızı Su'yu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

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Pınar Altuğ’un spor paylaşımını gören dönüp bir daha bakıyor! Yaş almayan Pınar’a övgü yağdı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımlarla sevenleriyle etkileşim kurmayı sürdürmüştü.

Pınar Altuğ’un spor paylaşımını gören dönüp bir daha bakıyor! Yaş almayan Pınar’a övgü yağdı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Özellikle aile fotoğraflarıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı.

Pınar Altuğ’un spor paylaşımını gören dönüp bir daha bakıyor! Yaş almayan Pınar’a övgü yağdı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı.

Pınar Altuğ’un spor paylaşımını gören dönüp bir daha bakıyor! Yaş almayan Pınar’a övgü yağdı fit haliyle sosyal medyayı salladı

Altuğ'un birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan spor paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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