Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Sahte Kabadayı’nın yıldızı Kemal Sunal’ın memleketi...
Filmlerinde oynadığı iyi, saf adam rolleriyle beğeni kazan ve milyonların yüzünü güldüren Kemal Sunal, yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu ve senaristliğini Suavi Sualp'in üstlendiği 1976 yapımı Sahte Kabadayı'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Suna Selen, Yavuz Selekman, Abdi Algül gibi isimlerin yer aldığı Yeşilçam'ın sevilen filmine performansıyla damga vuran Kemal Sunal'ın hayatı da merak edildi. İstanbul'da dünyaya gene ve 2000 yılında Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında aramızdan ayrılan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Kemal Sunal aslen nereli?", "Kemal Sunal'ın memleketi neresi?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın memleketi...
21.09.2022 19:20 - Son Güncelleme: 21.09.2022 19:20
1976 yapımı Sahte Kabadayı'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Kemal Sunal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve sanat hayatı "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyunuyla başlayan Kemal Sunal'ın özellikle memleketi merak konusu oldu.
Merhum sanatçı hakkında araştırma yapanlar en çok "Kemal Sunal aslen nereli?", "Kemal Sunal'ın memleketi neresi?" sorularının yanıtını arattı.