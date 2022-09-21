77’lik Sultan hayran bıraktı! Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozunu verdi! Görenin nutku tutuldu
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, hem başarılı oyunculuk performansı hem de dillere destan güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm, Sultan ve daha nice filmiyle hafızalara kazınan Türkan Şoray, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun "Yazdan kalma bir gün" notuyla yayınladığı poz büyük beğeni topladı. Son haliyle mest eden Şoray'a adeta övgü yağdı. İşte 77'lik Türkan Şoray'ın o paylaşımı...
21.09.2022 18:41 - Son Güncelleme: 21.09.2022 18:41
Yeşilçam'ın Sultan lakaplı oyuncusu Türkan Şoray, hem kariyer hem de dillere destan güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.