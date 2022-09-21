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Haberler Magazin 77’lik Sultan hayran bıraktı! Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozunu verdi! Görenin nutku tutuldu

77’lik Sultan hayran bıraktı! Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozunu verdi! Görenin nutku tutuldu

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, hem başarılı oyunculuk performansı hem de dillere destan güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm, Sultan ve daha nice filmiyle hafızalara kazınan Türkan Şoray, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun "Yazdan kalma bir gün" notuyla yayınladığı poz büyük beğeni topladı. Son haliyle mest eden Şoray'a adeta övgü yağdı. İşte 77'lik Türkan Şoray'ın o paylaşımı...

21.09.2022 18:41 - Son Güncelleme: 21.09.2022 18:41
77’lik Sultan hayran bıraktı! Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozunu verdi! Görenin nutku tutuldu

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı oyuncusu Türkan Şoray, hem kariyer hem de dillere destan güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

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77’lik Sultan hayran bıraktı! Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozunu verdi! Görenin nutku tutuldu

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

77’lik Sultan hayran bıraktı! Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozunu verdi! Görenin nutku tutuldu

Yeşilçam yıldızı, beyaz gömleği ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında "Yazdan kalma bir gün" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

77’lik Sultan hayran bıraktı! Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozunu verdi! Görenin nutku tutuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

77’lik Sultan hayran bıraktı! Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozunu verdi! Görenin nutku tutuldu

Takipçilerinin iltifat yağmuruna tuttuğu Şoray için "Daha güzeli yok", "Yıllara meydan okuyan güzellik" gibi yorumlar yapıldı.

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