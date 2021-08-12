Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Kemal Sunal’ın memleketi...
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! Kibar Feyzo, Hanzo, Süt Kardeşler, Sakar Şakir gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde başrol oynayan ve başarılı performansıyla 7'den 70'e gönüllere taht kuran Kemal Sunal, Hababam Sınıfı ve Şaban Oğlu Şaban'ın televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Usta oyuncunun özel hayatı, merak edilip araştırılmaya başlandı. 3 Temmuz 2000 tarihinde vefat eden Sunal'ın özellikle doğup büyüdüğü yer merak konusu oldu. Ev hanımı bir annenin ve işçi bir babanın üç çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya gelen Sunal'ın memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Kemal Sunal'ın memleketi...
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde ev hanımı bir annenin ve işçi bir babanın üç çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya geldi. Okul hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda başlayarak Vefa Lisesi'nden mezun olan Sunal, daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenim görmeye başladı.
Gençlik yıllarında tiyatroya olan ilgisi Felsefe öğretmeni Belkıs Bakır'ın dikkatini çekti. Belkıs Bakır, Sunal'ı Kenter Tiyatrosuna götürdü ve Müşfik Kenter ile anlaştı. Sanat hayatı, "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyunuyla başladı. 1 yıl kadar Kenterler Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim filmiyle sinemaya adımını attı ve kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya başladı.
Daha sonra ise Hababam Sınıfı'nın İnek Şaban'ından bir çöpçüye, bir paşadan ağaya karşı gelen Feyzo'ya birçok karakterle izleyici karşısına çıkan Kemal Sunal, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
3 Temmuz 2000 tarihinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu, Hababam Sınıfı ve Şaban Oğlu Şaban'ın televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından bir kez daha adından söz ettirdi. Çok sayıda internet kullanıcısı, oyuncunun özel hayatını merak edilip araştırılmaya başlandı. Sunal'ın özellikle memleketi merak konusu oldu.