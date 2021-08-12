Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Kemal Sunal’ın memleketi...

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde ev hanımı bir annenin ve işçi bir babanın üç çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya geldi. Okul hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda başlayarak Vefa Lisesi'nden mezun olan Sunal, daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenim görmeye başladı.