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Haberler Magazin Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin'in kaslarını duydu dili tutuldu 'ne diyebilirim ki!' Aşklarını cümle aleme duyuran Hande ve Kerem...

Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin'in kaslarını duydu dili tutuldu 'ne diyebilirim ki!' Aşklarını cümle aleme duyuran Hande ve Kerem...

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, ortalığı sallayan paylaşımlarına devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin'le magazin gündeminde kendilerine sık sık yer bulan Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketinde yaptığı toplantıdan çıkarken görüntülendi. Bürsin'in kaslarıyla ilgili sorulan soru, Erçel'i kahkaya boğdu.

14.08.2021 10:50 - Son Güncelleme: 14.08.2021 11:11
Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin’in kaslarını duydu dili tutuldu ’ne diyebilirim ki!’ Aşklarını cümle aleme duyuran Hande ve Kerem...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketinde toplantı yaptı. Birkaç saat sonra çıkış yapan Erçel'in, keyifli halleri ve şık giyimi dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin’in kaslarını duydu dili tutuldu ’ne diyebilirim ki!’ Aşklarını cümle aleme duyuran Hande ve Kerem...

"BEN DE SİZDEN ÖĞRENİYORUM"
Aşk yaşadığı Kerem Bursin ile birlikte rol alması için sinema filmi teklifi geldiği sorularına yanıt veren oyuncu, "Ben de sizlerden öğreniyorum arkadaşlar, böyle bir teklif gelmedi. Tabiki gelirse seve seve oynarız" diyerek gülümsedi.

Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin’in kaslarını duydu dili tutuldu ’ne diyebilirim ki!’ Aşklarını cümle aleme duyuran Hande ve Kerem...

KAHKAHA ATTI
Sosyal medyada Türkiye'nin en kaslı erkekleri sıralamasında zirveyi zorlayan Kerem Bursin'in bu kadar konuşulmasına yanıt vermeyen Erçel, "Bu soruya ne diyebilirim ki" diyerek kahkaha attı.

Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin’in kaslarını duydu dili tutuldu ’ne diyebilirim ki!’ Aşklarını cümle aleme duyuran Hande ve Kerem...

Sonrasında sohbet ettiği muhabirlere teşekkür eden 27 yaşındaki güzel oyuncu, bindiği aracı ile oradan ayrıldı.

Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin’in kaslarını duydu dili tutuldu ’ne diyebilirim ki!’ Aşklarını cümle aleme duyuran Hande ve Kerem...

Maldivler'de yaptıkları aşk tatili sonrası ilişkilerini gizlemeyen ünlü çift sosyal medya paylaşımlarında da aşklarını dile getirmekten çekinmiyor.

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