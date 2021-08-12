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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ayna karşısında poz verdi sosyal medya yıkıldı! İddia kıyafeti olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya ayna karşısında poz verdi sosyal medya yıkıldı! İddia kıyafeti olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya ayna karşısında poz verdi sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, haftalar sonra ilk kez sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Ayna karşısında verdiği pozu Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu, iddialı kıyafetiyle dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma 'Dönüşü efsane oldu' yorumu yapıldı. Öte yandan Sarıkaya'nın fit hali takipçilerinden tam not aldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...

12.08.2021 23:05 - Son Güncelleme: 13.08.2021 18:02
Serenay Sarıkaya ayna karşısında poz verdi sosyal medya yıkıldı! İddia kıyafeti olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, haftalar sonra ilk kez sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

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Serenay Sarıkaya ayna karşısında poz verdi sosyal medya yıkıldı! İddia kıyafeti olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettiren Sarıkaya, son yayınladığı fotoğrafla da çok konuşuldu.

Serenay Sarıkaya ayna karşısında poz verdi sosyal medya yıkıldı! İddia kıyafeti olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya ayna karşısında poz verdi sosyal medya yıkıldı! İddia kıyafeti olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Sarıkaya'nın fotoğrafı, çok sayıda Instagram sayfası tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Serenay Sarıkaya ayna karşısında poz verdi sosyal medya yıkıldı! İddia kıyafeti olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya için 'Dönüşü efsane oldu', 'Selvi boylum', 'Yine güzel, hep güzel' yorumları yapıldı.

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