Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! Doğup büyüdüğü yeri duyan inanamadı işte Kemal Sunal’ın memleketi...
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş! Gurbetçi Şaban, Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, İnek Şaban, Korkusuz Korkak, Çöpçüler Kralı, Tokatçı ve daha nicesinde rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal, canlandırdığı karakterler ve yer aldığı filmlerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Fatma Girik, Müge Akyamaç, Ayten Erman, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe gibi birçok isimle objektif karşısına geçen oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 3 temmuz 2000 tarihinde 55 yaşında aramızdan ayrılan oyuncunun hayatı da merak edildi. Usta oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İşte Kemal Sunal'ın memleketi...
26.03.2022 19:00 - Son Güncelleme: 26.03.2022 19:00
Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal, canlandırdığı karakterler ve rol aldığı filmlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Gurbetçi Şaban, Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, İnek Şaban, Korkusuz Korkak, Çöpçüler Kralı, Tokatçı gibi filmleriyle hafızalara kazınan Sunal'ın kariyeri kadar özel hayatı da merak edildi.