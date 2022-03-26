Kardeşlerim’in Resul’ü Ogün Kaptanoğlu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşini gören dilini ısırdı! Meğer ‘nefesim’ diye seslendiği...
Kardeşlerim'in Resul'ü Ogün Kaptanoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu, Seyit Onur Yaran, Celil Nalçakan, Gözde Türker gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Resul karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ogün Kaptanoğlu'nun hayatı merak edildi. Bu akşamki bölümde diziye ölerek veda eden Kaptanoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun hayatı hakkında araştırma yapanlar, Kaptanoğlu'nun kız kardeşini görünce ise hayran kaldı. İşte Ogün Kaptanoğlu'nun sır gibi sakladığı güzeller güzeli kız kardeşi...
26.03.2022 19:37 - Son Güncelleme: 26.03.2022 19:37
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Resul Özkaya karakterini canlandıran Ogün Kaptanoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.