Pınar Altuğ ‘keyifteyim’ diyerek yarı çıplak paylaştı! Terapistini bekleyen Pınar'a bakın sosyal medyayı salladı yine hayran bıraktı
Pınar Altuğ 'keyifteyim' diyerek yarı çıplak paylaştı! Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile hafta sonu için Mersin'e giden Pınar Altuğ, buradan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Önce eşi ve kızının keyifli anlarını yayınlayan Altuğ, daha sonra limon topladığı ve yürüyüş yaptığı anları paylaştı. Hafta sonu güzel havanın tadına doyasıya çıkaran Altuğ, son yayınladığı pozla ise çok konuşuldu. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Altuğ, 'Keyifteyim' notunu düştüğü paylaşımla gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
26.03.2022 18:29 - Son Güncelleme: 26.03.2022 18:29
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hafta sonu tatili için eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile soluğu Mersin'de aldı.