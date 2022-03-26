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Haberler Magazin Pınar Altuğ ‘keyifteyim’ diyerek yarı çıplak paylaştı! Terapistini bekleyen Pınar'a bakın sosyal medyayı salladı yine hayran bıraktı

Pınar Altuğ ‘keyifteyim’ diyerek yarı çıplak paylaştı! Terapistini bekleyen Pınar'a bakın sosyal medyayı salladı yine hayran bıraktı

Pınar Altuğ 'keyifteyim' diyerek yarı çıplak paylaştı! Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile hafta sonu için Mersin'e giden Pınar Altuğ, buradan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Önce eşi ve kızının keyifli anlarını yayınlayan Altuğ, daha sonra limon topladığı ve yürüyüş yaptığı anları paylaştı. Hafta sonu güzel havanın tadına doyasıya çıkaran Altuğ, son yayınladığı pozla ise çok konuşuldu. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Altuğ, 'Keyifteyim' notunu düştüğü paylaşımla gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

26.03.2022 18:29 - Son Güncelleme: 26.03.2022 18:29
Pınar Altuğ ‘keyifteyim’ diyerek yarı çıplak paylaştı! Terapistini bekleyen Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı yine hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hafta sonu tatili için eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile soluğu Mersin'de aldı.

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Pınar Altuğ ‘keyifteyim’ diyerek yarı çıplak paylaştı! Terapistini bekleyen Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı yine hayran bıraktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, her anını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Önce eşi ve kızının keyifli anlarını yayınlayan Altuğ, daha sonra limon topladığı ve yürüyüş yaptığı anları paylaştı.

Pınar Altuğ ‘keyifteyim’ diyerek yarı çıplak paylaştı! Terapistini bekleyen Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı yine hayran bıraktı

Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, ardından yarı çıplak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ ‘keyifteyim’ diyerek yarı çıplak paylaştı! Terapistini bekleyen Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı yine hayran bıraktı

Yarı çıplak kamera karşısına geçen Altuğ, paylaşımının altına "Masaj için terapistimi bekliyorum, benden haber alamazsanız merak etmeyin. Keyifteyim" notunu ekledi.

Pınar Altuğ ‘keyifteyim’ diyerek yarı çıplak paylaştı! Terapistini bekleyen Pınar’a bakın sosyal medyayı salladı yine hayran bıraktı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, birçok magazin sayfası tarafından yayınlanarak kısa süre içinde gündem oldu.

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