Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! İlk kez duyan inanamadı! İşte Kemal Sunal’ın memleketi...

Gerzek Şaban, Hababam Sınıfı, Üç Kağıtçı, Tokatçı, Korkusuz Korkak, Kibar Feyzo ve daha birçok yapımda rol alan Yeşilçam yıldızı Kemal Sunal, filmlerinin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Bunun üzerine Türk sinemasının efsane isimlerinden Sunal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 3Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybeden sanatçının özellikle doğup büyüdüğü yer merak edildi. Bakın Kemal Sunal aslen nereli...
İyi, saf ve komik adam rollerinin vazgeçilmezi, Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
3Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybeden sanatçının özellikle doğup büyüdüğü yer merak edildi.
Gerzek Şaban, Hababam Sınıfı, Üç Kağıtçı, Tokatçı, Korkusuz Korkak, Kibar Feyzo, Sakar Şakir ve daha nicesiyle gönüllere taht kuran merhum sanatçının memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı.