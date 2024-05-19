6 yıldır evliler! Survivor Merve’nin eşi bakın hangi futbolcu çıktı! İlk kez duyan şoke oldu! Meğer Merve Aydın’ın oğlunun babası...

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen ve çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star yarışmasında mücadele eden Merve Aydın, yayınlanan son fragmanla beraber gündem oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edildi. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Aydın'ın özellikle eşi merak konusu oldu. Aydın'ın 6 yıl önce ünlü futbolcuyla evlendiğini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Merve Aydın'ın oğlunun babası...
Survivor All Star yarışmasında mücadele eden Merve Aydın, yayınlanan son fragmanla beraber gündem oldu.
MERVE AYDIN KİMDİR?
17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Merve Aydın'ın babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Tek kardeşi olan Ufukcan ise Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde basketbolcudur.
Öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlayan Aydın, atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan'dan etkilenerek adım attı.