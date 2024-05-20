Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in evliliğine nazar değdi! Boşanıyorlar mı?

1 Volkan Demirel, 2010 yılında, Fenerbahçe'nin kalesini korurken, 2009 Belçika Güzeli olan Zeynep Sever ile İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmişti

2 Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikili, yıllar içerisinde iki kızlarını da kucaklarına aldı.