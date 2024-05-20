Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in evliliğine nazar değdi! Boşanıyorlar mı?

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti sosyal medyada da magazin dünyasında da örnek gösterilen ikililer arasında yer alıyordu.Ancak çiftin aşkına nazar değdi. Son dönemde boşanma haberlerinin önünü alamazken, Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in de boşanacakları iddia edildi. İşte detaylar...
Volkan Demirel, 2010 yılında, Fenerbahçe'nin kalesini korurken, 2009 Belçika Güzeli olan Zeynep Sever ile İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmişti
Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikili, yıllar içerisinde iki kızlarını da kucaklarına aldı.
Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e olan büyük aşkını katıldığı her programda dile getirdi. Ancak iddialara göre çiftin ilişkisine nazar değdi. Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in boşanacağı iddia edildi.