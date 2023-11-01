Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Kemal Sunal’ın memleketi...

Sahte Kabadayı, Atla Gel Şaban, Hababam Sınıfı, Şabanoğlu Şaban, Sakar Şakir gibi unutulmaz filmlerde rol alan Kemal Sunal, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Adile Naşit, Münir Özkul, Şevket Altuğ, Halit Akçatepe, Şener Şen, Ayşen Gruda ve daha birçok usta isimle kamera karşısına geçen oyuncu, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Yıllar önce çektiği filmlerle hala yüzleri gülümsetmeyi başaran Sunal'ın hayatı da merak konusu oldu. 2000 yılında Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan merhum sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu. En çok "Kemal Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Kemal Sunal'ın memleketi...