Bilal Hancı'nın dudak dudağa görüntüleri olay yaratmıştı! Esin Çepni'den yeni açıklama "Bazen insanın yapamadığını..."

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan, 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, 2021 yılında Esin Çepni ile dünyaevine girdi. Nikahtan bir yıl sonra ayrılık boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, evliliklerine ikinci şansı verdi. Ancak önceki gün Çepni, sosyal medya hesabında Hancı'nın bir kadınla dudak dudağa görüntülerini yayınladı ve bu olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Akabinde Hancı 19 Ekim'de boşandıklarını ancak kararın kesinleşmediğini duyurdu. Bugün ise Çepni'den yeni bir açıklama geldi.