Bilal Hancı'nın dudak dudağa görüntüleri olay yaratmıştı! Esin Çepni'den yeni açıklama "Bazen insanın yapamadığını..."

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan, 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, 2021 yılında Esin Çepni ile dünyaevine girdi. Nikahtan bir yıl sonra ayrılık boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, evliliklerine ikinci şansı verdi. Ancak önceki gün Çepni, sosyal medya hesabında Hancı'nın bir kadınla dudak dudağa görüntülerini yayınladı ve bu olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Akabinde Hancı 19 Ekim'de boşandıklarını ancak kararın kesinleşmediğini duyurdu. Bugün ise Çepni'den yeni bir açıklama geldi.
Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, 'ihanet' haberleriyle gündem oldu. Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Esin Çepni, gözyaşlarına boğuldu.
İki yıllık eşinin ihanetiyle sarsıldığını belirten Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın.