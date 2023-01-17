20 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim! Meğer Kınalı Kar’ın yıldızıyla...
Kadrosunda İclal Aydın, Özgü Kaya, Berker Güven, Nazlı Senem Ünal gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan'ın kayınvalidesi Rüçhan'ı canlandıran Veda Yurtsever, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Alev Alev, Babil, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Bir çocuk annesi Yurtsever hakkında en çok "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun, Kınalı Kar'ın yıldızıyla 20 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Veda Yurtsever'in eski eşi hangi ünlü oyuncuymuş...
17.01.2023 21:17 - Son Güncelleme: 17.01.2023 21:17
Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran Veda Yurtsever, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu ve oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ÖZEL HAYATI
Bir çocuk annesi Yurtsever'in aşk hayatı da merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.