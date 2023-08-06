Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Damat Ferit’i bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Tarık Akan’ın memleketi...

Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan Tarık Akan; Canım Kardeşim, Yaz Bekarı, Ah Nerede, Oh Olsun, Tatlı Dillim ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. Özellikle Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Münir Özkul gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçtiği Hababam Sınıfı'yla beğeni toplayan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2016 yılında aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın Damat Ferit'inin özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Tarık Akan aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıldı. Merhum sanatçının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Tarık Akan aslen nereliymiş...