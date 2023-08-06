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23’lük Buse Meral’in sevgilisi de çok ünlü! Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırmış! Meğer Emre Bey ile...

ATV ekranlarında yayınlanan Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş karakterini canlandıran Buse Meral'in hayatı merak edildi. Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçen ve Emre Bey ile partner olan Meral'in özellikle aşk hayatı araştırıldı. İnternet kullanıcıları "Buse Meral'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Buse Meral'in biricik sevgilisi...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 16:43 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 16:43
23’lük Buse Meral’in sevgilisi de çok ünlü! Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırmış! Meğer Emre Bey ile... 1

Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş karakterini canlandıran Buse Meral'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 23 yaşındaki genç oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

23’lük Buse Meral’in sevgilisi de çok ünlü! Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırmış! Meğer Emre Bey ile... 2

İnternet kullanıcıları, en çok "Buse Meral'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

23’lük Buse Meral’in sevgilisi de çok ünlü! Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırmış! Meğer Emre Bey ile... 3

Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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