23’lük Buse Meral’in sevgilisi de çok ünlü! Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırmış! Meğer Emre Bey ile...

ATV ekranlarında yayınlanan Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş karakterini canlandıran Buse Meral'in hayatı merak edildi. Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçen ve Emre Bey ile partner olan Meral'in özellikle aşk hayatı araştırıldı. İnternet kullanıcıları "Buse Meral'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Buse Meral'in biricik sevgilisi...