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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kırmızılar içinde paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Baktıkça bakasım geliyor...”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, İtalya pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Kırmızı elbisesi ile objektif karşısına geçen genç oyuncu, verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Coşkun için "Baktıkça bakasım geliyor" yorumu yapıldı. İşte o pozlar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 15:36 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 15:36
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kırmızılar içinde paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Baktıkça bakasım geliyor...” 1

Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, İtalya tatilinde verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kırmızılar içinde paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Baktıkça bakasım geliyor...” 2

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kırmızı elbisesi ile objektif karşısına geçti ve peş peşe paylaşımda bulundu.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kırmızılar içinde paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Baktıkça bakasım geliyor...” 3

Çok sayıda sosyal emdya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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