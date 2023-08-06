Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun kırmızılar içinde paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Baktıkça bakasım geliyor...”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, İtalya pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Kırmızı elbisesi ile objektif karşısına geçen genç oyuncu, verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Coşkun için "Baktıkça bakasım geliyor" yorumu yapıldı. İşte o pozlar...