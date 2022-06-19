Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi! Ahmet Sezerel’in son haline bakın! Gören tanıyamadı yıllar ona da acımamış...

AHMET SEZEREL KİMDİR?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 23 Temmuz 1953'te doğdu. Çocukluk yılları İstanbul'da geçti. İlköğretim ve liseyi İstanbul'da, üniversiteyi ise Ankara'da okudu. Oyunculuğa yöneldi. İlk önce tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Sonra Hababam Sınıfı Uyanıyor ile ünlendi. Daha sonra Aile Şerefi ve Gülen Gözler filmlerinde usta oyuncularla bir arada oynadı.