Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi! Ahmet Sezerel’in son haline bakın! Gören tanıyamadı yıllar ona da acımamış...
Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan ve kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Şener Şen, Münir Özkul, Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündeme geldi. 1976 yapımı olan filmde 'Çalışkan Ahmet' karakterini canlandıran Ahmet Sezerel'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Gerçek adıyla Ahmet Ali Sezerel olan 1953 doğumlu ünlü oyuncunun, son halini görenler ise tanımakta zorlandı. Cennetin Çocukları, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Gülen Adam, Aşkın Dansı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahmet Sezerel'in son hali...
Ahmet adında çalışkan bir öğrencinin Hababam Sınıfı'na gelmesinin ardından yaşanılan fikir ayrılıklarını konu alan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündeme geldi.
Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Şener Şen, Münir Özkul, Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı filmde 'Çalışkan Ahmet' karakterini canlandıran Ahmet Sezerel'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
AHMET SEZEREL KİMDİR?
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 23 Temmuz 1953'te doğdu. Çocukluk yılları İstanbul'da geçti. İlköğretim ve liseyi İstanbul'da, üniversiteyi ise Ankara'da okudu. Oyunculuğa yöneldi. İlk önce tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Sonra Hababam Sınıfı Uyanıyor ile ünlendi. Daha sonra Aile Şerefi ve Gülen Gözler filmlerinde usta oyuncularla bir arada oynadı.
Gülen Adam filminde Oktay rolünde oynadı. Son olarak Aşkın Dansı filminde baş rolde oynadı. 1982 yılında kurduğu Taksim Sanat Evi ile restoran işletmeciliğine adım atan Ahmet Sezerel, bugün hâlen 1985 yılında kurulan Torba Sanat Evi'ni işletmeye devam ediyor.