Yeşilçam efsanesi Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anları paylaştı "Öpüyorum canım annem, bir tanem"

1 Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nın bir parçası olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.

2 Şimdiye kadar iki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda "O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim" demişti. Oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti.