Yeşilçam efsanesi Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anları paylaştı "Öpüyorum canım annem, bir tanem"

Yeşilçam güzeli Filiz Akın'ın son sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda operasyon geçiren Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Sağlık adına zor günler geçiren Akın, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Akın bu kez oğlu, İlker İnanoğlu'yla kavuştuğu anları paylaştı. Anne oğulun, yürekleri ısıtan o anları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nın bir parçası olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.
Şimdiye kadar iki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda "O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim" demişti. Oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti.
Filiz Akın, ardından "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektirmiş ve "Sonuçlara göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum" demişti.