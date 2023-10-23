35 yıllık suskunluk sona erdi! Metin Akpınar’ın ikizlerinden Sevgi Katkıcı ilk kez konuştu: İnkar etse de biyolojik annemizle görüştü!

Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, katıldığı bir televizyon programında ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı ile yaşadığı zorlu süreçten bahsetmişti. Duygu Nebioğlu'nun aksine bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmayan Sevgi Katkıcı, 35 yıllık suskunluğunu bozdu. Katkıcı, Metin Akpınar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken annesiyle olan ilk görüşmesini gözyaşlarına boğularak anlattı. İşte Metin Akpınar'ın ikizlerinden Sevgi Katkıcı'nın o açıklaması...
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve şimdi 35 yaşında olan kızı Duygu Nebioğlu'nun ardından ikizi Sevgi Katkıcı da sessizliğini bozdu.
35 yıldır sessizliğini koruyan Katkıcı, hem biyolojik annesi hem de babası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ankara Masası'na konuşan Katkıcı, stüdyoda gözyaşlarına boğuldu.
Yıllardır kardeşiyle birlikte mücadele ettiğini belirten ve anne babasına sitem eden Katıcı, şu ifadeleri kullandı: "Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim.