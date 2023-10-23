35 yıllık suskunluk sona erdi! Metin Akpınar’ın ikizlerinden Sevgi Katkıcı ilk kez konuştu: İnkar etse de biyolojik annemizle görüştü!

Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, katıldığı bir televizyon programında ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı ile yaşadığı zorlu süreçten bahsetmişti. Duygu Nebioğlu'nun aksine bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmayan Sevgi Katkıcı, 35 yıllık suskunluğunu bozdu. Katkıcı, Metin Akpınar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken annesiyle olan ilk görüşmesini gözyaşlarına boğularak anlattı. İşte Metin Akpınar'ın ikizlerinden Sevgi Katkıcı'nın o açıklaması...