Bülent Ersoy'un eski eşi Armağan Uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle görenleri şaşkınlığa uğrattı yeni işi ise...

O Türkiye'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy... Güçlü sesi ve sahnesiyle Türkiye'nin sayılı ses sanatçılarından biri olan 71 yaşındaki Bülent Ersoy, 1998-1999 yılları arasında Cem Adler'le, 2007-2008 yılları arasında da Popstar yarışmacılarından biri olan Armağan Uzun'la evlilik yaşadı. En medyatik olanı ise hiç kuşkusuz Armağan Uzun ile olandı. Ersoy'dan boşandıktan sonra adeta kayıplara karışan Armağan Uzun, son haliyle yıllar sonra ortaya çıktı. Bakın Uzun şimdilerde ne iş yapıyor.
Popstar yarışmasıyla ünlenen Armağan Uzun son hali ve mesleğiyle sosyal medyada gündem oldu.
Programda ikinci olduktan sonra aynı yarışmadaki jüri üyesi Bülent Ersoy ile evlilik yaşayan eski yarışmacı yeni hayatıyla konuşuldu.
Çeşme'de yaşayan zaman zaman mekanlarda ve düğünlerde sahne alan ünlü yarışmacı, şimdilerde mütevazı bir hayat yaşıyor.