Yeşilçam efsanesi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı! Hasta yatağından son sağlık durumunu paylaştı "İnşallah bugün kontrollerde..."

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın'dan kötü haber... Yeşilçam'da yer aldığı sayısız filmle efsaneler arasında yer alan Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle iletişime geçen Akın, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Akın, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.