Yeşilçam efsanesi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı! Hasta yatağından son sağlık durumunu paylaştı "İnşallah bugün kontrollerde..."

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın'dan kötü haber... Yeşilçam'da yer aldığı sayısız filmle efsaneler arasında yer alan Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle iletişime geçen Akın, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Akın, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın önceki akşam hastaneye kaldırıldı. İşte Akın'ın son sağlık durumu.
Usta oyuncu Filiz Akın, ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınmış ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu.
Takipçileriyle sık sık sosyal medyadan iletişim kuran Akın, paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyordu.