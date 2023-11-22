2 çocuk annesi Dilan Polat hamile mi? Yakın arkadaşı Canan Toprak açıkladı: Dünden beri içim içime sığmıyordu...

2 çocuk annesi Dilan Polat hamile mi? Yakın arkadaşı Canan Toprak açıkladı! Kara para aklamak, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Cezaevinde yemek yemediği ve sık sık revire kaldırıldığı belirtilen Dilan Polat'ın hamile olduğu iddia edildi. Cezaevinde Polat'ın görüşüne giden Canan Toprak, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak iddialara açıklık getirdi. İşte "Dünden beri içim içime sığmıyordu" diyen Canan Toprak'ın o açıklaması...
Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.
Engin Polat ve babası Sezgin Polat, geçen günlerde asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Maltepe Cezaevi'nden Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Engin Polat'ın ardından Dilan Polat'ın da yüksek güvenlikle Çorlu Cezaevi'ne nakledildiğini açıklandı.
Cezaevinde yemek yemediği ve sık sık revire kaldırıldığı belirtilen Dilan Polat hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İki çocuk annesi Dilan Polat'ın hamile olduğu öne sürüldü.