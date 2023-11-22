2 çocuk annesi Dilan Polat hamile mi? Yakın arkadaşı Canan Toprak açıkladı: Dünden beri içim içime sığmıyordu...

2 çocuk annesi Dilan Polat hamile mi? Yakın arkadaşı Canan Toprak açıkladı! Kara para aklamak, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Cezaevinde yemek yemediği ve sık sık revire kaldırıldığı belirtilen Dilan Polat'ın hamile olduğu iddia edildi. Cezaevinde Polat'ın görüşüne giden Canan Toprak, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak iddialara açıklık getirdi. İşte "Dünden beri içim içime sığmıyordu" diyen Canan Toprak'ın o açıklaması...