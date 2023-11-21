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Yasak aşkları fena ifşa olmuştu! Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bu kez kaçmadı!

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansımış ve ikilinin yasak aşkı ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmiş, Tosun sosyal medya hesabında imalı paylaşımlarla bulunmuştu. O gün bugündür görüntülendikçe kaçan Ümran Seyhan ile Kenan Tosun yine yakalandı ancak bu kez kaçmadı.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 16:48 Güncelleme 21 Kasım 2023, 16:58
Yasak aşkları fena ifşa olmuştu! Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun bu kez kaçmadı! 1

Magazin dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Yasak aşkları fena ifşa olmuştu! Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun bu kez kaçmadı! 2

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçen haftalarda Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı. Kısa bir süre sonra Seyhan'ın yanındaki kişinin ünlü oyuncu Cansu Tosun'un evli babası olduğu ortaya çıktı.

Yasak aşkları fena ifşa olmuştu! Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun bu kez kaçmadı! 3

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmişti.

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