Yasak aşkları fena ifşa olmuştu! Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bu kez kaçmadı!

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansımış ve ikilinin yasak aşkı ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmiş, Tosun sosyal medya hesabında imalı paylaşımlarla bulunmuştu. O gün bugündür görüntülendikçe kaçan Ümran Seyhan ile Kenan Tosun yine yakalandı ancak bu kez kaçmadı.