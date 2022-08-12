Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın’ından kahreden paylaşım! Gördüğü rüyayı anlattı “Babam çıkıp şimdi gelse...”

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok aşk filminde başrolü paylaşan Arkın, yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.