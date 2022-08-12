Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın’ından kahreden paylaşım! Gördüğü rüyayı anlattı “Babam çıkıp şimdi gelse...”
Malkoçoğlu, Dünyayı Kurtaran Adam, Kara Murat, Battal Gazi, Öğretmen Kemal ve daha nice karakterle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde geçirdiği kalp durması rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Usta oyuncunun acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken Arkın'ın ardından yapılan paylaşımlar yürek sızlattı. Kimisi üzüntüsünü dile getirirken kimisi oyuncuyla olan bir anısını anlattı. Murat Arkın ise usta oyuncunun vefatının ardından yaptığı paylaşımlarla babasına olan özlemini sık sık dile getirdi. O paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Arkın, dün akşam gördüğü rüyayı takipçilerine anlattı. İşte Murat Arkın'ın o paylaşımı...
12.08.2022 00:21 - Son Güncelleme: 12.08.2022 00:21
Memleketi Eskişehir'de yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çeken Cüneyt Arkın, vatani görevini tamamladıktan sonra bir süre Adana ve civarında doktorluk yaptı.
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok aşk filminde başrolü paylaşan Arkın, yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.
Malkoçoğlu, Battal Gazi gibi filmlerle zorlu sahnelere imza atan Cüneyt Arkın kariyeri boyuncu dublör kullanmayı hep reddetti.